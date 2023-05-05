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В Сергиевом Посаде женщина выпила энергетик и впала в кому
33-летняя женщина выпила два с половиной литра энергетика.

В Сергиевом Посаде 33-летняя женщина впала в кому из-за выпитого энергетика. Об этом сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, женщина держала пост и не ела ничего целый день. Вечером она выпила два с половиной литра энергетика и потеряла сознание. Ее отвезли в больницу. Врачи диагностировали тахикардию и почечную недостаточность.

Выяснилось, что женщине стало плохо от переизбытка адреналина в крови. Чтобы предотвратить отёк лёгких и остановку сердца, ее положили в реанимацию и назначили антибактериальную, гормональную и инфузионную терапию.

Сейчас состояние женщины стабилизировалось.