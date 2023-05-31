КСП внесла представление и.о. мэра Рязани Артемову
КСП внесла представление и.о. мэра Рязани Артемову. Об этом сообщается на сайте счетной палаты.
30 мая орган заслушал отчет о проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, в частности на благоустройство Лыбедского бульвара в 2022 году.
«Коллегия согласилась со сделанными в отчете выводами, а также предложением о внесении представления и.о. главы администрации города Рязани», — говорится в сообщении.
Кроме того, КСП направит обращение в прокуратуру Рязанской области по фактам незаконного использования бюджетных средств.