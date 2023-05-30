В Свердловской области автобус насмерть сбил девочку
В Верхней Пышме Свердловской области 29 мая произошло ДТП, в котором скончался ребенок. Об этом сообщает
В шестом часу вечера девочка переходила Успенский проспект на зеленый сигнал светофора. В это время водитель автобуса сбил ребенка.
«На Успенском проспекте, 127 водитель автобуса 108-го маршрута, поворачивая с Огнеупорщиков, не предоставил преимущество в движении ребенку», — рассказали в ГИБДД.
От полученных травм девочка скончалась на месте до приезда скорой.