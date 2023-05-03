В Рязани запустили фонтан «Маски» на Театральной площади

В Рязани с 3 мая запустили городские фонтаны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Пока что мэрия включила только фонтан «Маски» на Театральной площади. Далее запланирован запуск фонтанов в сквере на Соборной, на Лыбедском бульваре, на площади Победы и площади Ленина.

В фонтане на бульваре Победы (Московское шоссе) сейчас проходят технические работы. Информация о его запуске сообщат дополнительно.

Отмечается, что очистка воды в фонтанах производится ежедневно, полная замена — раз в две недели.