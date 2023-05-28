Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
16°
Пнд, 29
19°
Втр, 30
20°
ЦБ USD 79.97 -0.01 27/05
ЦБ EUR 85.92 0.04 27/05
Нал. USD 78.5 / 81 26/05 17:55
Нал. EUR 78.5 / 81 26/05 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 2023 18:56
2 633
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
5 657
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
10 115
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
23 668
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На выставке животных в Рязани посетители забрали пять собак и двенадцать кошек
Зрителям показали 88 собак и 22 кошки.

На выставке животных в Рязани посетители забрали домой пять собак и двенадцать кошек. Волонтеры подвели итоги выставки, которая прошла в субботу, 27 мая, в Лесопарке.

Они рассказали, что зрителям показали 88 собак и 22 кошки. Свой новый дом нашли пять собак и 12 кошек.

«Мы рады были видеть большое количество зрителей, значит все не напрасно! Планируем проводить такие выставки на постоянной основе и будем рады видеть всех вас снова!, — написали организаторы.

Фотографии выставки можно посмотреть по ссылке.