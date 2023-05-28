На выставке животных в Рязани посетители забрали пять собак и двенадцать кошек

Зрителям показали 88 собак и 22 кошки.

На выставке животных в Рязани посетители забрали домой пять собак и двенадцать кошек. Волонтеры подвели итоги выставки, которая прошла в субботу, 27 мая, в Лесопарке.

Они рассказали, что зрителям показали 88 собак и 22 кошки. Свой новый дом нашли пять собак и 12 кошек.

«Мы рады были видеть большое количество зрителей, значит все не напрасно! Планируем проводить такие выставки на постоянной основе и будем рады видеть всех вас снова!, — написали организаторы.