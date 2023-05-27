Рязанцы рассказали, что в доме на улице Трудовой голуби забиваются в вытяжку газовых котлов

В Рязани в доме № 8 на улице Трудовой люди на протяжении нескольких лет живут «под экскрементами» голубей. Птицы размножились на чердаке. Видео опубликовано в группе «Типичная Рязань».

В Рязани в доме № 8 на улице Трудовой люди на протяжении нескольких лет живут «под экскрементами» голубей. Птицы размножились на чердаке. Видео опубликовано в группе «Типичная Рязань».

«Голуби настолько размножились по всему чердаку дома, что все продукты жизнедеятельности валятся прямиком в вытяжки, мало того, пернатые забиваются в вытяжку газового котла! Не один раз закрадывалась мысль: «А сейчас снова попадет голубь, и бабахнет!» — сообщается в посте.

Автор отмечает, что на звонки в управляющую компанию «Фаворит» на Куйбышевском шоссе, 5 отвечают тем, что или по закону закрывать нельзя, или советом разбираться самим со своими проблемами.