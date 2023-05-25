В Рязани новый троллейбус не смог использовать автономный ход при обрыве проводов

В Рязани новый троллейбус не смог использовать автономный ход при обрыве проводов. Об этом 25 мая РЗН. инфо рассказали очевидцы.

По их словам, на улице Свободы около остановки РГУ произошел обрыв провода и троллейбус не смог продолжить движение. На вопрос о наличии автономного хода у новой технике, водитель ответил, что не может его использовать.

«У нас много чего здесь есть: кондиционер, девять камер, автономный ход… только в гору он не сможет поехать», — заявил водитель.

Отмечается, что кондиционер в троллейбусе также не работал.