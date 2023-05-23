В Госдуме во втором чтении приняли поправки в закон «О въезде в РФ и выезде из РФ»

В Госдуме во втором чтении приняли поправки в закон «О въезде в РФ и выезде из РФ». Об этом пишет Telegram-канал «Московская хроника».

Согласно новым поправкам, у граждан, которые вернулись или находятся в России могут изымать паспорта и загранпаспорта, если у проверяющих возникнут сомнения в подлинности и действительности бланка паспорта.

Также если гражданин получает повестку, он должен передать на хранение свой загранпаспорт в миграционный отдел МВД, в течение 5 дней. Загранпаспорт, который гражданин не сдал при запрете на выезд за границу, будет признан недействительным.