Шестидесятилетний доброволец из Рязани приехал на СВО
Его позывной «Дед».
Шестидесятилетний доброволец из Рязани приехал на СВО. Он вступил в батальон «Листань». Видео, где доброволец рассказывает о себе, появилось в Telegram-канале батальона.
Боец говорит, что ему шестьдесят с половиной лет, его позывной «Дед». В Рязани он работал на заводе по производству тротуарной плитки. Когда его спросили о мотивации, доброволец отметил, что она у него «зашкаливает».
Привет в ролике он передал жене Карине и дочери Полине.