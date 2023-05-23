Шестидесятилетний доброволец из Рязани приехал на СВО

Его позывной «Дед».

Шестидесятилетний доброволец из Рязани приехал на СВО. Он вступил в батальон «Листань». Видео, где доброволец рассказывает о себе, появилось в Telegram-канале батальона.

Боец говорит, что ему шестьдесят с половиной лет, его позывной «Дед». В Рязани он работал на заводе по производству тротуарной плитки. Когда его спросили о мотивации, доброволец отметил, что она у него «зашкаливает».

Привет в ролике он передал жене Карине и дочери Полине.