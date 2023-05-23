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Новый детский теннисный центр планируют построить за три года

Новый детский теннисный центр планируют построить за три года. Об этом РЗН. инфо сообщили в министерстве физической культуры и спорта Рязанской области.

В минспорте рассказали, что Центр детского тенниса будет располагаться напротив развлекательного комплекса «В некотором царстве…»

«Планируемые сроки реализации проекта: лето 2023 — площадки для пляжного тенниса и волейбола, открытые теннисные корты; лето 2024 — административное здание с тренажерным залом, крытые теннисные корты; 2025 год — завершение благоустройства территории, обустройство прогулочных трасс и мест отдыха», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что планируется создать 24 корта. Из них: восемь открытых и шесть закрытых теннисных кортов, по пять открытых и закрытых площадок для пляжного тенниса и волейбола.

«В летний период теннисный центр сможет вмещать до 3500 человек занимающихся, в зимний период — до 1900 человек», — добавили в министерстве спорта.