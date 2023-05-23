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Губернатор Белгородской области не советует эвакуированным жителям возвращаться в свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о ситуации в Грайворонском округе на утро 23 мая. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Сейчас продолжается зачистка Грайворонского округа от ВСУ. Возвращаться эвакуированным жителям в свои дома глава региона не рекомендует.

Кроме этого, он сообщает, что в трех населенных пунктах есть двое раненых мирных жителей.

«Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет», — сообщил Гладков.

Также он добавил, что во время эвакуации из скончалась женщина 1941 года рождения. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой в то время, как ей стало плохо. Причины гибели сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось о частичной эвакуации жителей села Козинка.