В Солотче открылся реабилитационный центр «Сосновый бор»

В понедельник, 22 мая, в Солотче прошло открытие многопрофильного реабилитационного центра «Сосновый бор».

В обновленном центре реабилитацию могут пройти участники СВО вместе с семьями, инвалиды-колясочники и дети-инвалиды.

Санаторий оснащен современным оборудованием, бассейном, соляной комнатой, кабинетом физиотерапии, сенсорной комнатой, тренажерным залом, компьютерно-игровыми тренажерами для детей.

На его территории есть волейбольная и футбольная площадка, теннисный корт, пляж и танцевальное пространство.

На открытии реабилитационного центра побывал губернатор Павел Малков. Он осмотрел здание и прилегающую территорию.

«Если год назад здесь были буквально руины, то сейчас уже полноценное заведение, которое представляет комплекс услуг, необходимых для реабилитации. Уже сейчас много планов по введению новых услуг.

Начиная от всей окружающей территории — благоустройство, строительство новых развлекательных площадок, спортивных площадок, строительство пляжей, заканчивая новыми направлениями реабилитации. Тут безграничные возможности и мы стараемся все, что можем воплотить в реальность», — отметил глава региона.

В день открытия в центр уже заселилась многодетная семья. Супруга участника боевых действий рассказала, что ее муж имеет инвалидность.

«Сразу же после въезда нас встретил персонал, начали работу с нами. Мужу будут проводить помощь по двум направлениям — психологическую и заниматься восстановлением опорно-двигательного аппарата», — пояснила она.

Санаторий рассчитан на 323 места. За 2023 год планируется принять около двух тысяч человек, в последующие годы — до четырех тысяч человек.

На данный момент в центре проходят реабилитацию 50 человек (23 участника СВО и их семьи). Они получат услуги в полном объёме.

Запись детей с инвалидностью начнется с 5 мая текущего года.