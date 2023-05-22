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В Новомичуринске загорелось кафе «Марио»

В Новомичуринске на улице Волкова 22 мая загорелось кафе «Марио». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент случился в 12:30. На место приехали пожарные, которые потушили огонь за 20 минут.

Причиной возгорания стало короткое замыкание.

«Причиной короткого замыкания с последующим возгоранием, по предварительным данным, стал холодильник. Было сильно задымлено подсобное помещение кафе. Спасатели работали в спецсредствах газодымозащиты», — сообщает заместитель директора филиала Олег Карандеев.

Отмечается, что из здания эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал.