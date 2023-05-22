В Новомичуринске загорелось кафе «Марио»
В Новомичуринске на улице Волкова 22 мая загорелось кафе «Марио». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент случился в 12:30. На место приехали пожарные, которые потушили огонь за 20 минут.
Причиной возгорания стало короткое замыкание.
«Причиной короткого замыкания с последующим возгоранием, по предварительным данным, стал холодильник. Было сильно задымлено подсобное помещение кафе. Спасатели работали в спецсредствах газодымозащиты», — сообщает заместитель директора филиала Олег Карандеев.
Отмечается, что из здания эвакуировали 15 человек. Никто не пострадал.