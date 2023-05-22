В Рязани задержали мужчину за кражу телефона у попутчика в поезде

У мужчины в поезде «Москва-Пенза» украли телефон.

В Рязани задержали мужчину за кражу телефона у попутчика в поезде. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ЛО МВД.

У мужчины в поезде «Москва-Пенза» украли телефон. Потерпевший положил мобильник на стол и уснул. 46-летний попутчик забрал телефон и вышел на станции Ряжск-1. Проснувшись, пострадавший обнаружил пропажу. Он обратился к начальнику поезда.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя рязанского поселка Ухолово по горячим следам.

Ему грозит срок до пяти лет.