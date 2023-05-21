Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре и грозе

Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили о сильном ветре и грозе. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 21 мая и ночью 22 мая на территории Рязанской области в отдельных районах ожидаются грозы. Во время грозы ожидается усиление ветра порывами от 12 до 15 метров в секунду.

МЧС просит рязанцев быть осторожнее: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону 112.