Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары
Июльская жара с большой вероятностью вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Потеплеет до 28 градусов.
Июльская жара с большой вероятностью вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Потеплеет до 28 градусов. Об этом сообщил
По его словам, предварительные расчеты показывают, что с вероятностью более 80% температура во второй половине недели будет повышаться.
«В период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная — 23-28. Возвращается июльская погода», — отметил Вильфанд.
Он добавил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься «как радость».