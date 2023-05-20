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Жителям Центральной России пообещали возвращение июльской жары
Июльская жара с большой вероятностью вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Потеплеет до 28 градусов.

Июльская жара с большой вероятностью вернется в Центральную Россию в конце следующей недели. Потеплеет до 28 градусов. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что с вероятностью более 80% температура во второй половине недели будет повышаться.

«В период с 25 по 28 мая ночная температура будет 10-15 градусов, а дневная — 23-28. Возвращается июльская погода», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что в конце следующей недели будет солнечно, ожидается переменная облачность и местами небольшой дождь, который будет восприниматься «как радость».