В Ряжске госавтоинспектор отказался от взятки курского водителя
В Ряжске 27-летний житель Курской области предложил взятку полицейскому. Госавтоинспектор отказался от денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Ряжске 27-летний житель Курской области предложил взятку полицейскому. Госавтоинспектор отказался от денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Водитель двигался по улице Ленина и попался на совершении повторного административного правонарушения — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
Пытаясь избежать наказания, мужчина попытался дать взятку в размере 1000 рублей инспектору ДПС. Однако госавтоинспектор отказался от денег и подал уведомление об этом.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.