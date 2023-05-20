В Ряжске госавтоинспектор отказался от взятки курского водителя

В Ряжске 27-летний житель Курской области предложил взятку полицейскому. Госавтоинспектор отказался от денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Ряжске 27-летний житель Курской области предложил взятку полицейскому. Госавтоинспектор отказался от денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель двигался по улице Ленина и попался на совершении повторного административного правонарушения — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Пытаясь избежать наказания, мужчина попытался дать взятку в размере 1000 рублей инспектору ДПС. Однако госавтоинспектор отказался от денег и подал уведомление об этом.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.