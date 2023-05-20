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В рязанской мэрии объяснили вырубку тополей в Соколовке
Рязанцы возмутились массовой вырубкой тополей в поселке Соколовка. Пост об этом опубликован в группе «Неформальный Малков».

Рязанцы возмутились массовой вырубкой тополей в поселке Соколовка. Пост об этом опубликован в группе «Неформальный Малков».

По словам местного жителя, в Соколовке вырубают здоровые деревья, а больные не трогают."Вопрос. Это вообще законно? Здоровые деревья вырубать, пусть даже тополя, а на их месте что будут сажать? Туи?! — возмутился рязанец. — Спил здоровых деревьев идет полным ходом, а мертвые деревья, которые при штормовом ветре сломаются, стоят".

В мэрии отреагировали на ситуацию. Комментарий администрации опубликован в соцсетях.

«Деревья по улице Связи, 17 — тополя, актированные как аварийные, в том числе на основании обращений жителей и родительского сообщества школы. Деревья свыше 24 метров, с гнилой полостью внутри, с тонким стволом, при сильном ветре гнутся и являются небезопасными. В этой связи была проведена валка деревьев. Часть высокорослых, но не поврежденных гнилостью деревьев была кронирована. Работы будут продолжены», — говорится в сообщении.