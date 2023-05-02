В Рязани подвели итоги конкурса юных военкоров
В Рязани с 23 марта по 25 апреля проходил конкурс юных военных корреспондентов «О героях былых времен…», посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. В нем участвовали школьники и члены юнармии, сообщает пресс-служба мэрии.
Конкурсанты делали видеоинтервью с героями Великой Отечественной войны, труженниками тыла и теми, кто в те годы был еще детьми.
По итогам конкурса гран-при номинации «Видеоролик» получила работа, созданная юнармейским отрядом ВКС имени Бирюкова МБОУ «Школа № 75». Ролик можно посмотреть в группе «
Другие видео, которые победили в номинации «Видеоролик", можно посмотреть
Видеоинтервью создавали:
- Юнармейцы (Нечаева Полина, Мамонова Дарья, Демкина Снежана) из МБОУ «Школа № 60/61 имени Героя Российской Федерации Миронова»;
- Егоров Никита, МБОУ «Школа № 40»;
- Колодяжная Арина, МБОУ «Школа № 40»;
- Матыкин Александр и Матыкина Василиса, МБОУ «Школа № 68».