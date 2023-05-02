В Рязани подвели итоги конкурса юных военкоров

В Рязани с 23 марта по 25 апреля проходил конкурс юных военных корреспондентов «‎О героях былых времен…», посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. В нем участвовали школьники и члены юнармии, сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурсанты делали видеоинтервью с героями Великой Отечественной войны, труженниками тыла и теми, кто в те годы был еще детьми.

По итогам конкурса гран-при номинации «Видеоролик» получила работа, созданная юнармейским отрядом ВКС имени Бирюкова МБОУ «Школа № 75». Ролик можно посмотреть в группе « ВВПОД «ЮНАРМИЯ ».‎

Другие видео, которые победили в номинации «‎Видеоролик"‎, можно посмотреть тут .

Видеоинтервью создавали: