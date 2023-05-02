В Нижегородской области в ДТП погибли четыре человека
В Нижегородской области в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила
Авария произошла в понедельник, 1 мая, в Воротынском районе, у села Никольское.
По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, между собой столкнулись три грузовых автомобиля, «ГАЗель» и легковушка. На месте аварии от полученных травм умерли четыре человека.
Одного пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одного участника аварии оценивают как тяжелое. Они получают помощь в Лысковской ЦРБ. Мобилизованы дополнительные медицинские бригады.