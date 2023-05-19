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В Свердловской области в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве

В Свердловской области в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет E1.ru.

Мужчину и женщину нашли недалеко от тропинки, где местные жители бегают и выгуливают собак.

«Одна бабушка подошла, говорит, думала, что это манекены, и даже хотела потрогать. Но потом увидела у женщины синий язык», — сообщил один из очевидцев.

Полицейские сообщили очевидцам, что повешенные моложе 25 лет.

Проводится проверка.