В Свердловской области в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве

В Свердловской области в лесу обнаружили молодую пару, повешенную на дереве. Об этом в пятницу, 19 мая, пишет E1.ru.

Мужчину и женщину нашли недалеко от тропинки, где местные жители бегают и выгуливают собак.

«Одна бабушка подошла, говорит, думала, что это манекены, и даже хотела потрогать. Но потом увидела у женщины синий язык», — сообщил один из очевидцев.

Полицейские сообщили очевидцам, что повешенные моложе 25 лет.

Проводится проверка.