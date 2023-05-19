Путин назвал «недоумками» противников России

Владимир Путин назвал «недоумками» противников России, руководствующихся неоколониальными идеями. Об этом сообщило РЕН ТВ .

Заявление Путин сделал на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«На конкурсе недоумков они бы заняли второе место. Почему второе? Потому что они недоумки», — сказал президент. По его словам, противники не понимают, что национальное многообразие делает Россию только сильнее.

Также Путин отметил, что соперники России хотят поделить страну на мелкие части, чтобы подчинить своей воле. Они хотели бы, по мнению президента, эксплуатировать и использовать «в своих корыстных целях». «Других целей у них нет», — отметил он.

Помимо этого, глава государства заявил, что Запад не прекращает атаки на российские ценности и культуру.