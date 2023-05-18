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В Рязани задержали серийного похитителя велосипедов

В Рязани задержали серийного похитителя велосипедов. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратилась 36-летняя жительница одного из домов на улице Молодцова. Она рассказала, что днем из подъезда ее дома пропал велосипед. При разговоре с заявительницей выяснилось, что транспорт не был защищен никакими приспособлениями.

Через пару дней в полицию обратилась 22-летняя жительница дома на улице Октябрьской. Она сообщила, что из подъезда ее дома пропал велосипед. Девушка приковала транспорт к перилам подъезда противоугонным тросиком, однако злоумышленник смог повредить приспособление.

В ходе опроса выяснилось, что один из свидетелей видел мужчину на велосипеде, а через несколько дней примерно в этом же месте он видел этого же человека, но на другом велосипеде. Его приметы смогли зафиксировать. После полицейские получили сведения, что на улице мужчина предлагал у него купить велосипед, похожий на один из похищенных.

Оперативники установили, что к кражам причастен 37-летний рязанец. Его нашли и задержали.

В этом время в полицию обратился 34-летний рязанец. Он рассказал о пропаже из подъезда дома на улице Молодцова двух велосипедов. Транспорт был закреплен противоугонными тросиками. Выяснилось, что задержанный причастен и к этой краже.

По предварительной информации, 37-летний рязанец специально обходил дома на окраине Рязани, чтобы выбрать удобное место для кражи велосипеда. Присмотрев добычу, он в первой половине дня заходил в подъезд и демонтировал противоугонный тросик. После этого он уезжал на похищенном велосипеде в соседний район и там продавал его случайным знакомым.

На мужчину завели уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.