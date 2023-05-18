В Рязани начались съемки концерта для телеканала «Пятница»

В четверг, 18 мая, в Рязани на Лыбедском бульваре возле цирка проходят съемки музыкальной передачи «Поющие офисы» для телеканала «Пятница».

Рязанские команды соревнуются в нескольких турах на лучшее исполнение песни в караоке.

В первом туре каждая команда исполняет по одной песне домашней заготовки в караоке. Во втором — песню, которая определится жеребьевкой.

На третьем этапе оставшимся командам предстоит выступить со звездой. Участники до последнего не знают, с кем в паре им придется выступить. Победитель получает 100 тысяч рублей.

Лучшее исполнение определяют зрители. Их аплодисменты измеряют специальным шумометром, который показывает, кто громче болел за команду.