В службе безопасности «Сбербанка» рассказали о массовой фишинговой атаке

В службе безопасности «Сбербанка» рассказали о массовой фишинговой атаке. Об этом сообщила « Газета.ру ».

Сотрудников банка через электронную почту «пригласили» посетить военкомат «для уточнения персональных данных». В зараженных письмах был прикреплен файл с названием «Мобилизационное предписание». При открытии вирус мог заразить всю IT-инфраструктуру банка. Также в Сбербанке не исключили, что подобным атакам могут быть подвержены и другие организации.

«Разумеется, военкоматы не рассылают по электронной почте повестки или любые другие официальные уведомления, поэтому прошу всех наших клиентов также быть внимательными и не реагировать на такие сообщения», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что хакерская атака была отражена.

Фото: freepik