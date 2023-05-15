Умер советский актер Владимир Кузнецов

Умер советский актер Владимир Кузнецов. Об этом сообщили в группе театра «Ленком» в соцсетях.

Артист скончался 12 мая. Ему было 79 лет.

Владимир Кузнецов окончил Школу-студию МХАТ, с 1969 года начал работать в «Ленкоме» имени Марка Захарова. За свою продолжительную карьеру он снялся в различных фильмах и сериалах. Так, он играл морского офицера в фильме-спектакле «Юнона и Авось», члена военного совета Юго-Западного фронта в картине «Битве за Москву», а в фильме «Тихое следствие» исполнил главную роль.