Жители Дягилева рассказали о возгорании двигателя самолета во время посадки

Жители Дягилева сообщили, что загорелся один из двигателей самолета во время посадки на военном аэродроме. Пост опубликован в группе «Дягилево ВКонтакте».

Жители Дягилева сообщили, что загорелся один из двигателей самолета во время посадки на военном аэродроме. Пост опубликован в группе «Дягилево ВКонтакте».По словам очевидцев, это произошло вечером в пятницу, 12 мая. Рязанцы предположили, что инцидент произошел из-за птиц.

«В районе улицы Коняева произошло столкновение при снижении самолета для посадки с клином мимо пролетающих птиц. Вследствие чего произошел помпаж в двигателе. Хлопки, пламя, искры», — написал один из очевидцев.

Также сообщается, что самолет смог приземлиться. Официальной информации об инциденте пока нет.