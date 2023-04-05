На Рязанском приборном заводе провели торжественное мероприятие «Посвящение в рабочие»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) посвятил в рабочие 32 молодых работника, которые начинают свой трудовой путь на предприятии в качестве токаря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, монтажника и регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщика микросхем.

Почетными гостями мероприятия стали: заместитель министра образования Рязанской области Александр Лощинин, председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов, заместитель директора по производственной работе и охране труда Рязанского политехнического колледжа Сергей Куланин, которые пожелали молодым кадрам успешной работы.

С приветственным словом к новичкам обратились также руководство предприятия, руководители цехов, наставники.

Выступая перед молодыми рабочими, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов отметил: «Сегодняшнее мероприятие — торжественное начало вашей трудовой деятельности на Государственном Рязанском приборном заводе. В этом году у предприятия юбилей — 105 лет. И на протяжении этого времени завод живет, развивается, занимает передовые позиции не только в регионе, но и в России, а также выполняет задачи, которые ставит перед ним государство.

На нашем предприятии сильно развиты традиции наставничества. Желаю вам набираться опыта у старших коллег, не стесняться задавать вопросы, не бояться трудностей и идти вперед. Пусть завод для вас станет родным домом, и вы будете гордиться тем, что вы — работники Государственного Рязанского приборного завода!»

Завершилась церемония торжественной клятвой молодых заводчан беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться, достойно продолжать традиции коллектива, приложить усилия для благополучия и процветания завода. Все они получили памятные адреса и подарки.

«Посвящение в рабочие» проводится в АО «ГРПЗ» дважды в год. Мероприятие направлено на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи, формирование корпоративных традиций, направленных на заботу предприятия о человеке труда.