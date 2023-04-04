В Воронеже мужчина выжил после падения с 19 этажа

В Воронеже мужчина выжил после падения с 19 этажа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Ролик с приземлившимся мужчиной появился в местных Telegram-каналах. Там показано, как спасатели вытаскивают мужчину из багажника иномарки, куда тот вероятно и приземлился. Пострадавший сам встал на ноги и пошел.

По словам собеседника агентства, вызов на улицу Колесниченко поступил вечером в понедельник, 3 апреля. Мужчина 1982 года рождения упал с 19 этажа на машину. Пострадавшего доставили в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, у него травмы головы и позвоночника.