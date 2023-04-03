В России намерены обязать жителей впускать коммунальщиков в свои квартиры

В России в связи с предстоящей установкой умных счетчиков жителей хотят обязать впускать к себе домой сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Минстроя, отправленный в правительство.

Специалисты из сферы ЖКХ сообщают, что недопуск в жилье граждан давно является для них проблемой.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы» , — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Штрафовать предлагается граждан, которые при повторном обходе не впустили коммунальщиков к себе домой.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил включить установку умных счетчиков воды и тепла в тарифы ЖКХ.