В Рязанской области ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал»
В Рязанской области 28 апреля временно ограничили движение на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга».
Ограничение движения связано с ремонтом на левом путепроводе через железную дорогу на 232-м километре трассы.
Движение транспорта полностью переключено на правый путепровод. Скорость по этому участку снизили до 50 километров в час. Отмечается, что такая схема будет действовать до декабря 2023 года.