Малков прокомментировал частые отключения электричества в Кальном
В четверг, 27 апреля, Павел Малков в ходе прямого эфира прокомментировал частые отключения электричества в Кальном.
Губернатора региона отметил, что отключения происходят из-за ремонта электрических сетей.
«Электросети там необходимо модернизировать. Потому что между Муромским шоссе и Быстрецкой идет активное жилищное строительство и старые сети уже не выдерживают. Сейчас уже построены новые распределительные пункты на Солотчинском, Касимовском шоссе и на Радиозаводской улице и все они введены в эксплуатацию», — отметил Малков.
Кроме того, губернатор региона отметил, что для полного решения проблемы нужно заменить три участка. Для этого понадобиться пару месяцев.