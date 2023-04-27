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Малков заявил о необходимости строительства моста-дублера через Оку

Губернатор Павел Малков 27 апреля сообщил во время своего прямого эфира, что мост через Оку требует ремонта.

По словам главы региона, через несколько лет придется ограничить движение большегрузов, а чуть позже вообще закрыть. Однако до этого времени необходимо построить новый мост.

«Место для моста-дублера уже определили, приступаем к разработке проектно-сметной документации, которая будет готова к 2024 году. После этого будем обращаться к федеральному центру за средствами. Другого пути нет», — сказал Павел Малков.