Актер сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин скончался во время операции в Москве
Актер сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин скончался во время операции в Москве. Об этом
Масалитин скончался 13 февраля во время операции на ноге. Мужчину ввели в наркоз, однако он скончался не приходя в сознание.
20 апреля СК начал проверку по факту гибели актера по части 1 статьи 105 УК (Убийство). Следствие считает, что за смерть могут нести ответственность врачи.
Василий Масалитин снимался в сериалах «Реальные пацаны», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и другие.