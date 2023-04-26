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Актер сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин скончался во время операции в Москве

Актер сериала «Реальные пацаны» Василий Масалитин скончался во время операции в Москве. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Масалитин скончался 13 февраля во время операции на ноге. Мужчину ввели в наркоз, однако он скончался не приходя в сознание.

20 апреля СК начал проверку по факту гибели актера по части 1 статьи 105 УК (Убийство). Следствие считает, что за смерть могут нести ответственность врачи.

Василий Масалитин снимался в сериалах «Реальные пацаны», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и другие.