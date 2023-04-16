В Пермском крае в ДТП сгорели два человека
В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого автомобили загорелись. Погибли два человека, сообщили РИА Новости в краевом ГУ МВД.
В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого автомобили загорелись. Погибли два человека, сообщили
Авария произошла вечером в субботу, 15 апреля, на трассе Оса — Чернушка. По данным краевой полиции, 44-летний житель Екатеринбурга на Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Touareg. После столкновения обе машины загорелись.
В результате водитель Chevrolet и пассажирка 1994 года рождения от полученных травм скончались на месте. Проводится проверка.
Также водитель и пассажирка Volkswagen получили травмы, их госпитализировали.
Видео с места аварии опубликовали в соцсетях.