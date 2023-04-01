В Рязани провели первый в 2023 году общегородской субботник

В субботу, 1 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству прошел первый общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники администрации, муниципальных предприятий, организаций, активные рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 1 апреля, в рамках весеннего месячника по благоустройству прошел первый общегородской субботник. В нем приняли участие сотрудники администрации, муниципальных предприятий, организаций, активные рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава администрации Елена Сорокина также приняла участие в уборке зеленой зоны в районе «Аллеи Огнеборцев» на Московском шоссе.

«От всей души благодарю предприятия, организации и неравнодушных рязанцев, которые традиционно убирают парки, скверы и свои дворы. Продолжим приводить в порядок наш город после зимы. Такая большая уборка под силу всем вместе», — подчеркнула Сорокина.

Уборка прошла во всех районах города: на Московском шоссе, Лыбедском бульваре, Нижнем городском саду, сквере на Соборной и других территориях.

Всего участники субботника убрали более 350 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. В работах было задействовано 50 единиц спецтехники дирекции благоустройства города и других муниципальных предприятий.

Следующий общегородской субботник запланирован на 8 апреля. К участию приглашаются все предприятия, организации, учреждения и горожане.