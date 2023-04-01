В Рязани пройдет фестиваль современного искусства «АртГАММАФест»

В Рязани со 2 по 11 июня на нескольких локациях пройдет второй фестиваль современного искусства «АртГАММАФест». Подать заявку для участия можно будет с 1 по 30 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

В Рязани со 2 по 11 июня на нескольких локациях пройдет второй фестиваль современного искусства «АртГАММАФест». Подать заявку для участия можно будет с 1 по 30 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

В конкурсе «ГАММА чувств» могут принять участие все желающие от 14 лет. Лучшие работы отберут для выставки современного искусства.

Также на фестивале представят работы известных российских художников и непрофессионалов. В программе мероприятия — творческие мастер-классы, лекции о современном искусстве, крафт-маркет. Будет работать благотворительный аукцион.

Первый «АртГАММАФест» прошел в Рязани в 2021 году и привлек более 4000 любителей творчества из области и соседних регионов.

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