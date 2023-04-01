Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
10°
Пнд, 03
12°
ЦБ USD 77.32 0.23 01/04
ЦБ EUR 84.11 0.35 01/04
Нал. USD 76.3 / 78.6 01/04 08:00
Нал. EUR 82.7 / 78.6 31/03 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
1 917
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
4 032
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
6 716
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
9 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет фестиваль современного искусства «АртГАММАФест»
В Рязани со 2 по 11 июня на нескольких локациях пройдет второй фестиваль современного искусства «АртГАММАФест». Подать заявку для участия можно будет с 1 по 30 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

В Рязани со 2 по 11 июня на нескольких локациях пройдет второй фестиваль современного искусства «АртГАММАФест». Подать заявку для участия можно будет с 1 по 30 апреля, сообщается на сайте мероприятия.

В конкурсе «ГАММА чувств» могут принять участие все желающие от 14 лет. Лучшие работы отберут для выставки современного искусства.

Также на фестивале представят работы известных российских художников и непрофессионалов. В программе мероприятия — творческие мастер-классы, лекции о современном искусстве, крафт-маркет. Будет работать благотворительный аукцион.

Первый «АртГАММАФест» прошел в Рязани в 2021 году и привлек более 4000 любителей творчества из области и соседних регионов.

Возрастное ограничение 0+.