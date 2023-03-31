Зарегистрированы первые женщины — кандидаты предварительного голосования «Единой России»

Состоялось очередное заседание городского оргкомитета по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы.

Документы на участие в предварительном голосовании подали 18 человек. Оргкомитет рассмотрел заявления, поступившие с 22 по 30 марта 2023 года.

31 марта организационный комитет зарегистрировал кандидатами предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Рязанской городской Думы:

— Светлану Попову (по одномандатному избирательному округу № 9 и по внутримуниципальной группе № 9);

— Елену Котельникову (по внутримуниципальной группе № 3);

— Марину Хлопенкову (по одномандатному избирательному округу № 3).

Выдвижение кандидатов продлится до 27 апреля включительно. Желающие принять участие в партийной процедуре по выборам депутатов Рязанской городской Думы могут подать документы в организационный комитет по адресу: Рязань, улица Дзержинского, 10, в будние дни с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 или онлайн на сайте pg.er.ru.

Зарегистрированные кандидаты обязаны разместить в своем личном кабинете на сайте предварительного голосования не менее двух видеороликов: «Самопрезентация. Главные достижения в жизни», «Что я сделаю в первую очередь, если меня изберут депутатом?» или «Почему я решил стать депутатом Рязанской городской Думы?». Видеоконтент должен быть размещен не позднее 12 мая.