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В рязанском минздраве прокомментировали сообщения в соцсетях о сокращении коек в больнице № 8

На странице Telegram-канала Павла Малкова жительницы города пожаловались, что в больнице № 8 пациенток второй год подряд отправляют в ОКБ и в Перинатальный центр.

«Это решение ухудшило качество медицинской помощи. Вероятность получить инфекцию в помещении ОКБ высокая, нет соответствующего послеоперационного питания, которое предоставляют в восьмой больнице. Зачем сокращать койки-места там, где они востребованы и открывать там, где женщинам не комфортно лечиться?», — отметила рязанка в социальной сети.

Также комментаторы, ссылаясь на персонал клиники, писали о сокращении бюджета больницы № 8 и увольнении опытных специалистов.

Рязанский минздрав в ответе на запрос РЗН. инфо подтвердил, что часть коечного фонда больницы № 8 перевели в ОКБ и перинатальный центр. По официальной версии, «для совершенствования оказания профильной помощи женщинам». А вот вопросы, насколько сократились финансирование и коечный фонд, остались без ответа. Сказано, что в текущем году в больнице работает круглосуточных 100 коек.

Согласно планам финансово-хозяйственной деятельности, опубликованным на сайте больницы № 8, в 2020 году доход составил 186 миллионов, а в 2021 году увеличился на 190 миллионов.

Однако в 2022 году бюджет резко сократился на 150 миллионов рублей. Согласно плану, в 2023 году, доходы больницы составят 159 миллионов рублей.