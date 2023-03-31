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В Рязанской области установили пожароопасный сезон

В Рязанской области с 31 марта установили пожароопасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

Установление сезона связано со многими факторами, в том числе сходом снежного покрова с полей и других открытых участков местности, повышением пожарной опасности в лесах региона, установившейся плюсовой температурой воздуха.

Дистанционный мониторинг на землях лесного фонда проведут при помощи камер видеонаблюдения. Также увеличится кратность наземного патрулирования в лесах с привлечением сотрудников полиции. Все силы, привлекаемые к тушению лесных пожаров, привели в режим повышенной готовности.

Нарушителям грозят штрафы до 500 тысяч рублей. Специалисты напомнили телефоны, по которым нужно звонить при лесных пожарах: на круглосуточный телефон РДС: 8 (4912)28-79-59, на горячую линию Лесной охраны: 8-800-100-94-00, на единый номер экстренных служб: 112.