В Рязанской области 1 апреля ожидается мокрый снег и до +11 градусов

В Рязанской области в субботу, 1 апреля, ожидается мокрый снег и до +11 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС .

В области будет облачно. Ночью местами ожидаются небольшие осадки: мокрый снег и дождь. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами возможна гололедица.

Планируется ветер южной четверти. Ночью — со скоростью 2-7 м/c, днем — 5-10 м/c. Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем +6, +11 градусов.