Малков осмотрел подтопления в Борках и Лесопарке

Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел подтопления в Борках и Лесопарке. Об этом он сообщил в персональном Telegram-канале.

Глава региона также пообщался с местными жителями.

По словам Малкова, при дальнейшем повышении уровня воды предусмотрены меры: строительство дополнительных пешеходных мостов, заготовка лодок для перевозки людей, подготовлены насосы для откачивания воды, возможны перенос автовокзала у Лесопарка.

Губернатор отметил, что меры будут вводиться при необходимости.