Малков осмотрел подтопления в Борках и Лесопарке
Губернатор Рязанской области Павел Малков осмотрел подтопления в Борках и Лесопарке. Об этом он сообщил в персональном Telegram-канале.
Глава региона также пообщался с местными жителями.
По словам Малкова, при дальнейшем повышении уровня воды предусмотрены меры: строительство дополнительных пешеходных мостов, заготовка лодок для перевозки людей, подготовлены насосы для откачивания воды, возможны перенос автовокзала у Лесопарка.
Губернатор отметил, что меры будут вводиться при необходимости.