Во Владивостоке восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки после поедания кимчи

Школьника не стало в четверг, 7 декабря. Ребенок поел традиционное корейское блюдо за два дня до гибели.

Во Владивостоке восьмиклассник умер от разрыва толстой кишки после поедания кимчи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

14-летний мальчик умер в четверг, 7 декабря, у себя дома. В этот момент с ним была мать.

Женщина рассказала следователям, что 5 декабря ребенок ел кимчи (традиционное корейское блюдо — прим.). После этого он жаловался на боли в животе, и затем — умер.

Экспертиза показала, что предварительной причиной смерти ребенка является закрытая тупая травма живота с разрывом толстой кишки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.