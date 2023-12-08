В Сараевском районе произошел пожар на предприятии
Пожар тушили два пожарных расчета. Возгорание быстро ликвидировали. Во многом благодаря грамотным действиям работников, которые быстро выгрузили зерно из сушилки, а спасатели пролили его.
В ООО «Ока Молоко» Сараевского района в пятницу, 8 декабря, загорелась зерносушилка.
Пожар тушили два пожарных расчета. Возгорание быстро ликвидировали. Во многом благодаря грамотным действиям работников сельхозпредприятия, которые быстро выгрузили зерно из сушилки, а спасатели пролили его.
Причины и ущерб установят специалисты.
Никто не пострадал.