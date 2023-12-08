В России хотят запретить размещать рекламу на сайтах иноагентов

«Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесен в реестр иностранных агентов», — рассказал депутат.

В России хотят запретить размещать рекламу на сайтах иноагентов. Об этом сообщает RT.

Глава комитета по безопасности Василий Пискарев заявил, что готовит поправки в закон о рекламе.

«Необходимо запретить российским физическим и юридическим лицам использовать для размещения рекламы ресурсы тех, кто внесен в реестр иностранных агентов», — заявил Пискарев.

Политик отметил, что комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства уже выявляла случаи размещения компаниями и физлицами рекламы на сайтах иноагентов.