В Дашково-Песочне за день зафиксировали девять превышений ПДК сероводорода в воздухе

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,3214 ПДКмр.

В Дашково-Песочне за день зафиксировали девять превышений ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Во время измерений в среду, 6 декабря, в период с 03:20 по 05:20 и с 06:20 по 06:40 часов, стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в Дашково-Песочне зафиксировал 9 измерений с превышением ПДК сероводорода.

Максимальный уровень концентрации сероводорода составил 2,3214 ПДКмр.

Результаты замеров направили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор по Рязанской области и администрацию.