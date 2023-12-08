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Рыбновскому стрелку грозит пожизненное заключение
Прокуратура заявила, что Глебов совершил два тяжких преступления, по которым ему грозит пожизненное заключение. А также просила заключить Глебова под стражу на два месяца до 5 февраля, так как он уже пытался скрыться с места преступления после содеянного и может попытаться сбежать сейчас, а также угрожать иным свидетелям, в частности жене.

Рыбновскому стрелку грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

В начале заседания прокуратура предоставила справки, что на учете в психдиспансере Глебов не состоит, заболеваний никаких не имеет.

Прокуратура заявила, что Глебов совершил два тяжких преступления, по которым ему грозит пожизненное заключение. А также просила заключить Глебова под стражу на два месяца до 5 февраля, так как он уже пытался скрыться с места преступления после содеянного и может попытаться сбежать сейчас, а также угрожать иным свидетелям, в частности жене.

Защита просила избрать альтернативную меру заключения — домашний арест, либо запрет определенным действиям, а также дать 72 часа для предоставления доказательства о необоснованности избрания меры пресечения в виде содержания в СИЗО.

Адвокат Глебова просил вызвать в суд супругу подозреваемого, которая даст пояснение, что она готова материально содержать его, пока он будет находится под домашним арестом.

Прокуратура возразила.

Сам Глебов на протяжении заседания причитал: «Господи, что ж я натворил?» А также он объявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.