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Песков раскрыл, на сколько вопросов ответит Путин во время прямой линии
«Весь массив, а это свыше миллиона вопросов, будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами», — поделился представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин сможет ответить на десятки вопросов во время прямой линии. Однако общее число сообщений превысит миллион. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет газета «Известия».

"Весь массив, а это свыше миллиона вопросов, будет обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами", — поделился он.

Представитель Кремля добавил, что с президентом будут сидеть модераторы.

Напомним, прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря.