Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 9-10 декабря

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдут заключительные спектакли гастролей Белорусского государственного академического музыкального театра. Рязанцам покажут музыкальную сказку «Золотой цыпленок», мюзикл «Еврейское счастье» и музыкальную комедию «Игра любви».

На сцене МКЦ выступит певец Amirchik и дуэт куплетиста Николая Бандурина и пародиста Валерия Пономаренко с программой «Это несерьезно!«

В арт-клубе «Площадка» пройдет концерт легенды отечественного метала — группы «Легион» и группы «Бездна».

В филармонии арт-группа Soprano представит новую концертную программу в рамках юбилейного тура к 15-летию коллектива.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».