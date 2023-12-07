В Рязанской области 8 декабря похолодает до -23 градусов

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Возможна гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/c.

В Рязанской области в пятницу, 8 декабря, похолодает до -23 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное управление МЧС.

В области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Возможна гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/c.

Температура воздуха по региону ночью -19, -14 градусов, местами она понизится до -23 градусов. Днем ожидается до -16, -11 градусов.